Stiri pe aceeasi tema

- Signature Bank, o banca americana care avea relații puternice cu firmele de criptomonede, a fost inchisa in seara zilei de duminica de autoritațile din SUA, a anunțat Departamentul Trezoreriei Statelor Unite. Este al doilea faliment bancar din acest weekend, unul in care nervii investitorilor au fost…

- Piețele bursiere europene au avut un inceput de saptamana foarte slab, in condițiile in care turbulențele care au inceput saptamana trecuta continua sa afecteze piețele, informeaza publicația britanica The Guardian.Asta in ciuda faptului ca autoritațile de reglementare din SUA au protejat depozitele…

- Silicon Valley Bank se prabuseste in cel mai mare faliment bancar din 2008 incoace. Agentia de presa Thomson Reuters a calculat ca bancile americane au pierdut... The post Silicon Valley Bank se prabuseste in cel mai mare faliment bancar din 2008 incoace. Bancile americane și europene au pierdut zeci…

- Autoritațile din SUA au pus vineri sub sechestru activele principalului creditor din domeniul tehnologiei, Silicon Valley Bank, in urma unui val de retrageri a banilor din banca, marcand cel mai mare faliment al unei astfel de instituții de la apogeul crizei financiare de acum mai bine de un deceniu,…

- Actiunile bancilor europene au inregistrat vineri dimineata cel mai mare declin din ultimele noua luni, afectate de ingrijorarile investitorilor cu privire la sectorul bancar american, informeaza Reuters și Agerpres.