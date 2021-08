Faliment pentru o mare companie aeriană. Opera zboruri și în România! Toate operațiunile încetează din 15 octombrie Compania aeriana italiana Alitalia va opera ultimul zbor din istorie pe 15 octombrie 2021. De la aceasta data, toate zborurile vor fi anulate, deoarece compania se inchide oficial. O lovitura pentru pasagerii cu zboruri rezervate dupa 15 octombrie. Italia s-a straduit sa gaseasca investitori care sa salveze compania aeriana falimentata dupa ce a fost preluata […] The post Faliment pentru o mare companie aeriana. Opera zboruri și in Romania! Toate operațiunile inceteaza din 15 octombrie first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

