O femeie de 73 de ani din Bistrița-Nasaud i-a oferit unui necunoscut 2.000 de lei, dupa ce i-a spus ca fiul ei a avut un accident. Politistii din Dej,…

Cinci focare de COVID-19 active se inregistreaza, in prezent, in judetul Vrancea, dintre care doua la Spitalul Judetean de Urgenta (SJU) "Sf. Pantelimon" Focsani, in sectiile de Psihiatrie si Boli Infectioase, potrivit reprezentantilor Directiei de Sanatate Publica (DSP) Vrancea, informeaza Agerpres.

Angajații Spitalului Județean de Urgență (SCJ) Miercurea Ciuc sunt testați gratuit, de miercuri, pentru depistarea SARS-CoV-2 la revenirea din concediu, informeaza Mediafax.

Procurorii Parchetului de pe langa Tribunalul Timis au finalizat rechizitoriul in cazul tinerei din Italia care era cazata la un hotel din Timisoara si care, in urma unui conflict cu concubinul ei, si-a trantit pe podea baietelul de numai doua luni. Femeia a fost trimisa in judecata pentru tentativa…

Ziarul Unirea FOTO| Un nou bloc ANL destinat familiilor tinere va fi construit la Cugir. Investiție de aproximativ 7 milioane de lei Autoritațile din Cugir anunța o noua investiție adresata populație tinere, lucrarile demarand astazi și urmand sa se finalizeze in maxim un an de zile. Este vorba despre…

Ziarul Unirea Pista de atletism a Stadionului Cetate va fi reabilitata și modernizata. Investiție de peste 2,5 milioane de lei Consilierii locali din Alba Iulia vor avea de aprobat in ședința de marți, 28 iulie 2020, aprobarea Documentației de avizare a lucrarilor de intervenții faza DALI și a indicatorilor…

Piata Progresul din Sectorul 4 al Capitalei a fost modernizata, dupa o investitie de peste 12 milioane de lei. Locatia a obtinut si autorizatia de securitate la incendiu, potrivit news.ro."Urmare a unei investitii totale in valoare de 12.824.140 lei, Piata Progresul a devenit in doar cateva…

- Membri ai opozitiei venezuelene au negociat in octombrie un acord - in valoare de 213 milioane de dolari - cu o mica societate de securitate din Florida, pentru ca aceasta sa realizeze o operatiune in Venezuela cu scopul indepartarii de la putere a presedintelui Nicolas Maduro, arata acest document…