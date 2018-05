Stiri pe aceeasi tema

- S-a reluat circulatia cu bacul pe Dunare, intre Tulcea si Galati. Centrul INFOTRAFIC al Politiei Romane informeaza ca circulatia cu bacul pe Dunare, intre judetele Tulcea si Galati, a fost reluata sambata, 17 martie, incepand cu ora 13,15. Circulatia fusese oprita vineri, 16 martie , din cauza desprinderii…

- Centrul INFOTRAFIC al Politiei Romane informeaza ca circulatia rutiera este oprita pe DN25 Galati – Tecuci, in localitatea Sendreni, judetul Galati, din cauza unui accident rutier in care au fost implicate doua autovehicule. Evenimentul s-a produs pe fondul neasigurarii la patrunderea pe drumul prioritar…

- Conform celor de la Directia Regionala de Drumuri si Poduri Timisoara, in zona de competenta nu sunt sosele care sa fie inchise. Totusi, circulatia se realizeaza in conditii de iarna, avertizeaza DRDP. Sunt zone in care suprafata de rulare este acoperita cu zapada sau cu zapada amestecata…