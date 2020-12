Stiri pe aceeasi tema

- Uriașa operațiune se desfașoara in contextul in care pandemia de coronavirus a determinat mai mulți lideri ai clanurilor interlope sa revina in țara din vestul Europei. Aproape 400 de suspecți au fost ridicați pentru audieri. Printre suspecții ridicați este și omul de afaceri Alexandru Bodi, fostul…

- UniCredit SpA a confirmat joi tintele de profit, dupa rezultate trimestriale peste asteptari, si a suspendat planurile de separare a operatiunilor din Italia de cele din strainatate, in incercarea de a imbunatati costurile de finantare ale singurei banci italiene de importanta sistemica la nivel…

- COVID-19 obliga tarile europene sa ia noi masuri dure de siguranta sanitara. Este cazul, in special, al Italiei, Frantei si Germaniei. Guvernul de la Roma a decis noi restrictii care intra in vigoare de maine si vor fi mentinute timp de o luna.

- In secolul 21 este extrem de dificil de a lansa ceva nou pe piata. Oricum, totul se dezvolta cu o viteza destul de rapida. Cel mai profitabil este mediul online, era tehnologiilor informationale dicteaza viitorul. Astfel, atat domeniul prestarii serviciilor, cat si vanzarile au trecut de pe offline…

- Mafiotul sicilian Matteo Messina Denaro, 58 de ani, cel mai cautat om din Italia, a fost condamnat marți la inchisoare pe viata pentru rolul avut in seria de atentate cu bomba carora le-au cazut victime doi cunoscuti magistrati in 1992, transmite Agerpres, care citeaza dpa.Un tribunal din orasul sicilian…

- Formatia Lazio Roma, la care joaca Stefan Radu, a invins, sambata, in deplasare, cu scorul de 2-0, echipa lui Razvan Marin, Cagliari, intr-un meci din etapa a doua a campionatului Italiei, informeaza News.ro.Golurile au fost marcate de Lazzari ‘4 si Immobile ’74. Razvan Marin a jucat…

- Operatorul telecom regional Siportal (Italia) a ajuns la un acord cu furnizorii de infrastructura de telecomunicatii Retelit si Huawei pentru implementarea unei retele de fibra optica, care sa vizeze atat companiile, cat si rezidentii din Sardinia si Sicilia.

- Numarul romanilor din afara tarii confirmati cu noul coronavirus a ajuns la 6.612 si cel al deceselor la 126, nefiind modificari in acest sens de la ultima raportare, informeaza, duminica, Grupul de Comunicare Strategica. Practic, sunt aceleași cifre ca in raportul de sambata, cand au fost prezentate…