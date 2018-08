Stiri pe aceeasi tema

- Primarul municipiului Timisoara, Nicolae Robu (PNL), a semnat initiativa cetateneasca a USR „Fara penali in functii publice", dupa ce in luna mai a cerut amendarea voluntarilor care adunau semnaturi, informeaza Digi24 .

- Dupa ce i-a atacat de mai multe ori pe membrii USR Timiș care strang semnaturi in campania “Fara penali in funcții publice”, primarul Timișoarei Nicolae Robu a revenit și-a schimbat radical opinia. Astfel, aseara, chiar in Piața Operei, la cațiva metri de locul in care, la sfarșitul lunii mai, edilul…

- SCHIMBARE DE STRATEGIE…A ramas mai putin de o luna pana cand campania “Fara penali in functii publice” va lua sfarsit, iar la Vaslui s-au strans aproape 9500 de semnaturi. Pentru a-si atinge obiectivul, acela de a avea cel putin 20.000 de semnaturi, initiatorii au luat la pas comunele judetului. Acestia…

- Mai multi actori si regizori se implica in campania politica „Fara penali in functii publice” pentru colectarea semnaturilor la Sibiu in vederea sustinerii initiativei de revizuire a Constitutiei.

- Aflat la Gaesti, Smiley s-a intalnit cu echipa celor care strang semnaturi pentru ca persoanele condamnate penal sa nu mai conduca Romania si a semnat. De asemenea, Tudor Chirila a scris pe Facebook un mesaj in care aminteste de "punctul 8 al proclamatiei de la Timisoara". "In 1989 punctul 8 al proclamatiei…

- Membri USR Timiș nu se lasa, in urma razboiului cu primarul Timișoarei Nicolae Robu pe tema strangerii de semnaturi pentru campania “Fara penali in funcții publice”. Senatorul Nicu Falcoi, care l-a invitat pe primarul Timișoarei, duminica, pe str. Alba Iulia, sa semneze pentru campanie, a declarat,…

- Sambata 19 mai 2018, intre orele 12-14, echipa USR Dambovita se va afla in municipiul Moreni. Programul actiunilor este urmatorul: Post-ul USR Dambovita continua campania „Fara penali in funcții publice”. Sambata vor fi in Moreni apare prima data in Gazeta Dambovitei .