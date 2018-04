Stiri pe aceeasi tema

- Statele Unite au informatii care indica folosirea gazului neurotoxic sarin, alaturi de clor, in atacul chimic din 7 aprilie impotriva orasului Douma din enclava rebela Ghouta de est din apropierea Damascului, transmit AFP si Reuters, citate de Agerpres.

- Statele Unite au informatii care indica folosirea gazului neurotoxic sarin, alaturi de clor, in atacul chimic din 7 aprilie impotriva orasului Douma din enclava rebela Ghouta de est din apropierea Damascului, a spus un oficial al SUA, relateaza Reuters. Asta dupa ce SUA, Franța și Marea Britanie au…

- "O cantitate semnificativa de informatii arata cum regimul sirian a folosit arme chimice in zona Duma din Ghouta de Est, in apropiere de Damasc, pe 7 aprilie 2018. Informatiile noastre sunt confirmate de mai multe surse", sustine Casa Alba in documentul facut public la scurt timp dupa ce Donald Trump…

- Rusia acuza Marea Britanie ca a “inscenat” atacul chimic din Siria. Armata rusa a anunțat ca deține „dovezi” prin care Marea Britanie a participat direct la „inscenarea” atacului chimic din regiunea siriana Ghouta Orientala. Afirmația a fost calificata drept „grotesca” și o „minciuna nerușinata” de…

- Londra este tinta unor acuzatii dure din partea Moscovei, care sustine ca britanicii au inscenat atacul din Douma cu ajutorul castilor albe. Armata rusa a anuntat vineri ca dispune de ‘dovezi’ privind...

- Presedintele Frantei, Emmanuel Macron, a declarat, joi, ca Franta are dovezi ca regimul de la Damasc a comis atacul chimic din orasul sirian Douma, adaugand ca va decide daca va ataca Siria doar cand va avea toate informatiile necesare, informeaza site-ul agentiei de presa Reuters, citat de ...

- Patru angajați ai unui spital din India au fost suspendați, dupa ce pe Internet a aparut o filmare in care victima unui accident rutier are la capul patului drept perna propriul picior amputat. „Patru membri ai personalului, incluzand doi medici, au fost suspendati, o ancheta fiind solicitata…