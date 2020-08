Coaliția pentru Familie a postat duminica pe Facebook o imagine cu un milion de oameni de la un eveniment de muzica tehno desfașurat in 2019 in Zurich, susținand ca e vorba despre participanții la mitingul de sambata din Berlin. Coaliția a sheruit postarea cu titlul ”Sambata in Berlin, demonstrația Sfarșitul pandemiei – ziua libertații” care […] Citește Fake News rostogolit de Coaliția pentru Familie: Mitingul de la Berlin, ilustrat cu o poza cu un milion de oameni de la Zurich in Alba24 .