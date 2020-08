Fake news promovat de Coaliția pentru Familie. Protestul de la Berlin, ilustrat cu o poză de la o petrecere tehno din Zurich La o zi de la protestul de la Berlin, Coaliția pentru Familie a publicat pe Facebook o imagine cu un milion de oameni de la un eveniment de muzica tehno desfașurat in 2019 in Zurich, susținand ca e vorba despre participanții la mitingul din Germania.Coaliția pentru Familie a susținut in mesajul postat pe Facebook ca la mitingul de sambata, de la Berlin, ar fi participat 1,3 milioane de demonstranți."Conform organizatorilor, care au citat surse din poliție, ar fi fost in strada 1.300.000 de demonstranți. Presa din sistem vorbește de cateva zeci de mii", a scris CpF pe rețeaua de socializare. In… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

