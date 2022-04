Stiri pe aceeasi tema

- Consilierul local Roxana Iliescu acuza faptul ca sala Filarmonicii Banatul va gazdui in urmatoarele zile un concert care se pliaza perfect pe locația amintita. Vorbim despre un concert de manele. Primaria spune ca nu se va intampla așa ceva. Jador și Azau Dau Moda vin in concert la Filarmonica Banatul,…

- Pe internet au fost puse in vanzare bilete la un concert de manele care, din descrierea evenimentului, ar urma sa fie susținut exact la Filarmonica Banatul Timișoara. Directorul instituției, Ovidiu Andriș, atrage insa atenția ca organizatorul acestui concert a pus biletele in vanzare fara sa aiba vreo…

- Ziua de naștere a legendei muzicii rock romanești Nicu Covaci va fi sarbatorita la Timișoara cu un eveniment special, care se va desfașura exact in seara in care indragitul artist implinește 75 de ani, in 19 aprilie. Nascut la Tiimișoara artistul a inceput din copilarie sa studieze pianul, acordeonul,…

- 17 aprilie 2022: Concert cameral special, in ziua Paștelui Catolic, pregatit de Cvartetul de coarde al Județului Alba la Biserica Romano-Catolica din Teiuș 17 aprilie 2022: Concert cameral special, in ziua Paștelui Catolic, pregatit de Cvartetul de coarde al Județului Alba la Biserica Romano-Catolica…

- Doctorul Luca Constantin Tudor, managerul Institutului de Boli Cardiovasculare din Timișoara a marturisit ca starea arbitrului era una foarte grava. Ovidiu Hațegan, in varsta de 41 de ani, a fost operat de urgența dupa ce a suferit un infarct.

- Liceul de Arta „Ion Vidu” din Timisoara, organizeaza un concert simfonic susținut de elevii merituoși, care se va desfașura sambata, 26 martie, de la ora 18, la Sala „Mihai Perian” a liceului.

- Opera Nationala Romana Iasi inca nu a primit compesarile mult sperate la facturile, cel putin duble, la gaz si energie electrica. La fel se intampla si la celelalte institutii de cultura iesene. In aceste conditii, ONRI a gasit o solutie de avarie: decoruri minimaliste la spectacole si vestimentatie…

- Compania independenta Arte-Factum si regizorul Levente Kocsardi va invita la spectacolul #dosztoievskij [email protected]/reopening – inspirat de romanul „Crima și pedeapsa” al lui Feodor Mihailovici Dostoievski. Cand? 21 ianuarie 2022 de la ora 19h00 Unde? Sala Studio a Centrului de Cultura si Arta Timiș, Timisoara,…