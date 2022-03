Fake news în presa rusă - Unde s-ar afla Volodimir Zelenski Presa rusa scrie, care citeaza canalul de Telegram al War on Fake, ca presedintele ucrainean Volodimir Zelenski ar fi la Brasov si nu la Kiev. Informatia se bazeaza si pe faptul ca utilizatorii Flightradar au observat un avion neidentificat care a decolat de la granita romano-ucraineana insotit de elicoptere APU, noteaza news.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × .ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu

