- Ca urmare a raspandirii pe canalul WhatsApp a unui mesaj prin care se prezinta ca miercuri, pe teritoriul Romaniei va fi prezent un nor toxic care ar conține sulf, plumb și alte metale grele, format in urma bombardamentelor din Ucraina, va informam ca informațiile prezentate sunt false și se inscriu…

- Departamentul pentru Situatii de Urgenta a felicitat, astazi, interventia prompta a cadrelor de la ISU/Smurd Iasi care pe parcursul zilei de ieri au reusit preluarea in timp optim a doi bebelusi de nationalitate romana din zona Kievului, Ucraina, cu probleme de sanatate. Un baietel de cinci zile si…

- VIDEO: Premierul Nicolae Ciuca, declarații dupa ședința de guvern FOTO: gov.ro. VIDEO: Declarații dupa ședința de guvern. TEXT: Nicolae Ciuca: Buna ziua! Am încheiat în aceasta dimineata doua activitati la nivelul Guvernului: prima a fost cea a task-force-ului,…

- Astazi, 25 februarie 2022, la sediul Ministerului Afacerilor Interne, Departamentul pentru Situații de Urgența și Cancelaria Prim-Ministrului au avut o intalnire pentru coordonarea integrata a acțiunilor derulate de instituțiile cu atribuții in domeniu, alaturi de societatea civila și organizațiile…

- Un exercitiu de cooperare intr-o situatie de urgenta cu efect transfrontalier a fost organizat joi, inainte de finalul proiectului JERAD, derulat de Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Delta din judetul Tulcea si Departamentul de Stat pentru Situatii de Urgenta al regiunii Odessa din Ucraina.…