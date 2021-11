Stiri pe aceeasi tema

- Barbatul care a facut live pe Facebook din curtea Spitalului ”Victor Babeș” din Timișoara, spunand ca informațiile despre aglomerarea unitaților este falsa și ca acestea nu sunt atat de pline cum spun autoritațile, este cercetat penal pentru raspandirea de informații false.

- Ancheta a polițiștilor timișoreni de la Secția 1 dupa ce un barbat a susținut intr-un videoclip live, pe Facebook, ca Spitalul Victor Babeș din Timișoara ar fi gol. Oamenii legii au deschis un dosar penal pentru raspandirea de informații false, informeaza publicația locala TiOn . Intr-o filmare de peste…

- Alti sase pacienti cu COVID-19, aflati in stare grava, sunt transferati, miercuri, in spitale din Germania, cu o aeronava a Fortelor Aeriene Germane, conform news.ro. Seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta (DSU), Raed Arafat, a aratat ca inca sase pacienti in stare grava pleaca,…

- Politistii din Neamt au intocmit un dosar penal pentru raspandirea de informatii false dupa ce o persoana a afirmat, intr-un live pe Facebook, ca spitalul modular ATI de la Piatra-Neamt este gol. „Urmare a aparitiei in spatiul public a unor imagini in care o persoana prezinta informatii cu privire la…

- Un doctor de la Spitalul Clinic Județean de Urgența din Timișoara a scris pe pagina sa de Facebook ca dupa garda de ieri, a ramas cu o amintire pe care nu are cum sa o uite prea curand. Este imaginea unui cuplu aflat in Unitatea de Primiri Urgențe (UPU), care imparțea aceeași masca de oxigen. ... The…

- Medicul Amin Zahra de la Spitalul Clinic Județean de Urgența „Pius Branzeu” din Timișoara a ținut sa transmita un mesaj prin intermediul paginii de Facebook RO Vaccinare. Motivul invocat de doctor este apariția in spațiul public a tot felul de informații incorecte. „Pe data de 10 septembrie, cand am…

- Pe pagina de Facebook RO Vaccinare a fost facuta o postare in care apar tomografiile computerizate cu reconstrucție tridimensionala a patru pacienți nevaccinați, bolnavi de COVID-19, recent internați in Spitalul Clinic de Boli Infecțioase și Tropicale “Victor Babeș” din București. The post Cum arata…

- CNCAV publica, joi seara, pe pagina oficiala de Facebook, tomografiile computerizate cu reconstrucție tridimensionala a 4 pacienți nevaccinați, bolnavi de COVID-19, internați in Spitalul Clinic de Boli Infecțioase și Tropicale „Victor Babeș” din București, anunța Mediafax. „Nu va jucați cu…