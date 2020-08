Stiri pe aceeasi tema

- PSD si partenerii din Parlament (ALDE, ProRomania si PPUSL) strang in acest moment 234 de voturi, cu unul peste limita majoritatii. Plus inca cinci voturi (cel putin) de la deputatii minoritatilor nationale fideli PSD. Insa, in ciuda aritmeticii parlamentare, motiunea nu va trece, sustin surse din conducerea…

- PSD - impreuna cu satelitii ALDE, ProRomania si PPUSL - numara 232 de voturi, cu unul singur sub limita majoritatii. In cazul in care nimeni din tabara PSD nu va trada, votul care va inclina decisiv balanta ar putea veni de la minoritatile nationale sau de la parlamentarii neafiliati. Pe de alta parte,…

- Actuala conducere a PSD a planificat de la inceputul verii sa depuna moțiunea de cenzura la adresa Guvernului Orban chiar in pragul alegerilor locale. In actualul context politic și sanitar, miza politica a crescut semnificativ pentru social-democrați, iar demersul acestora va contura taberele pe scena…

- Purtatorul de cuvant al PSD, Lucian Romascanu, a declarat ca PSD va lua masuri, astfel incat, in cel mai scurt timp, printr-o motiune de cenzura, Guvernul Orban sa plece acasa. Liderul PSD, Marcel Ciolacu, a reamintit, duminica, ca demersul PSD este sprijinit de 202 parlamentari, exact ca in urma cu…

- O serie de date publice arata ca CN Unifarm SA, societatea naționala de distrubuție a produselor medicale și farmaceutice, condusa pana de curand de Adrian Ionel, a incheiat contracte de vanzare-cumparare pentru materiale de protectie impotriva noului coronavirus inca de pe 6 martie 2020. La data incheierii…

- Procurorii DNA au anunțat oficial primul dintre cele 33 de cazuri de achiziții anchetate in perioada pandemiei pentru achiziții controversate. Directorul UNIFARM, Adrian Ionel, ar fi pretins unei firme o mita de 760.000 de euro, reprezentand 18% dintr-un contract care ar fi urmat sa fie atribuit discreționar…

- Ministrul lucrarilor publice, dezvoltarii si administratiei, Ion Stefan, s-a razgandit și a realizat ca intenția de reorganizare a ministerului nu a fost cea mai buna idee. Ministrul Ion Ștefan a semnat, luni, Ordinul privind incetarea procesului de reorganizare. Ordinul poate fi citit AICI! Presa…

- Guvernul Orban pregateste prelungirea starii de alerta ca sa evite motiunea de cenzura, se spune intr-o postare a ALDE, publicata, luni, pe pagina de Facebook a partidului. „PSD nu mai vrea continuarea Klaustrofobiei ca model de guvernare a țarii! Ministrul Sanatații vrea sa ne țina și dupa 15 iunie…