Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Educației, Monica Anisie, care candideaza pentru un post de senator pe listele PNL in viitoarele alegeri generale, promite o lege “care sa pedepseasca aspru fake news-ul”. Oficialul a anunțat inițiativa in condițiile in care mai multe instituții media au rostogolit, marți, informația in esența…

- In adresa membrilor birourilor electorale ale secțiilor de votare au fost transmise false invitații pentru participare, in seara zilei de ieri, 16 octombrie, la un training organizat de catre CEC. Potrivit unui comunicat, CEC nu a avut nicio legatura cu aceasta activitate și condamna astfel de acțiuni…

- In adresa membrilor birourilor electorale ale secțiilor de votare au fost transmise false invitații pentru participare, in seara zilei de ieri, 16 octombrie, la un training organizat de catre CEC.

- Au fost atat de multe cazuri in care testele lipsite de acuratete au furnizat rezultate eronate, incat un subiect despre care nu prea voia sa vorbeasca nimeni la inceput a devenit acum intens mediatizat in spatiul public.

- Cea de-a saptea editie a DIPLOMA, festivalul noii generatii de artisti, arhitecti si designeri, va avea loc intre 2 si 11 octombrie, in spatiile UNAgaleria si SENAT din cadrul Combinatului Fondului Plastic, dar si in spatiul Qreator by IQOS din Bucuresti, anunța news.ro.Vernisajul este programat…

- Este ancheta la Complexul Multifunctional Caraiman, dupa ce mai multi pacienti au primit un SMS fals in care erau anuntati ca sunt pozitivi la testul pentru COVID-19. In realitate, pacientii aveau test negativ sau nici macar nu au facut testul pentru COVID-19, informeaza Mediafax.Mirela s-a…

- Insula de Agrement din Bacau va gazdui in acest weekend evenimentul „Insula Fest”, organizat de Primaria Bacau. Este vorba despre o serie de concerte susținute de trupe locale, in seara zilelor de sambata și duminica. Programul de... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Razvan Ciortea, președintele PSD Turda, a depus o plangere penala la Parchetul de pe langa Judecatoria Turda, dar și o sesizare la Biroul Electoral de Circumscripție, in care a acuzat unele atacuri... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!