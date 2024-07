Stiri pe aceeasi tema

- Deși partea cea mai grava a crizei pare sa fi trecut, Banca Centrala Europeana nu a caștigat inca lupta impotriva inflației, a avertizat Christine Lagarde. Acest “inca” deranjeaza cel mai mult. Președinta instituției din Frankfurt recunoaște ca obiectivul de 2% nu va fi atins inainte de sfarșitul anului…

- Rezerva Federala a SUA (Fed) a menținut ratele neschimbate la 5,25%-5,50% la finalul ședinței de miercuri și a indicat ca oficialii sai se așteapta sa le reduca in medie o singura data in acest an, potrivit AFP.

- Intr-un discurs de luni, Olli Rehn, membru al consiliului de conducere al BCE si seful bancii centrale a Finlandei, a subliniat ca inflatia din zona euro incetineste ”intr-un mod sustinut”. Inflatia din zona euro s-a mentinut constanta la 2,4% in aprilie, marcand a saptea luna consecutiv cand aceasta…

- Inflația nu este doar destabilizatoare din punct de vedere politic. Este, de asemenea, inamicul tranziției energetice, explica Joseph Webster la Centrul Global pentru Energie al Consiliului Atlantic. Președintele Putin ințelege acest lucru, motiv pentru care folosește producția de petrol și gaze a Rusiei…

- Deși piața de mașini second hand a cunoscut turbulențe in ultimii ani, aceasta continua sa creasca. Inflația și creșterea ratelor dobanzilor au atras cumparatorii catre vehiculele second-hand.

- Perspectiva ca Banca Centrala Europeana (BCE) sa se indeparteze de Rezerva Federala in privinta reducerii dobanzii de referinta va fi probabil ”deosebit de negativa” pentru zona euro, potrivit unui economist citat de CNBC.

- Inflatia din Turcia a accelerat la 69,8% in luna aprilie, in termeni anuali, a raportat vineri Institutul de Statistica din Turcia, cele mai mari cresteri de preturi de consum de la an la an fiind in educatie, cu un salt de 103,86%, si hoteluri, cafenele si restaurante, cu o crestere de 95,82%, relateaza…

- Fed menține nivelul dobanzilor in SUA. Rezerva Federala ( Fed ), instituția bancara centrala din Statele Unite, a anunțat menținerea nivelului dobanzii de referinta, in contextul in care ”inflația ramane ridicata”, iar perspectivele economice sunt ”incerte”, reafirmand ca politica monetara va fi relaxata…