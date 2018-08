Stiri pe aceeasi tema

- Produsele de morarit si panificatie, uleiul si pestele proaspat s-au scumpit cel mai mult in decursul lunii iulie fata de iunie, la fel si tarifele pentru biletele de avion si cele pentru servicii de apa si salubritate, reiese din datele Institutului National de Statistica (INS), publicate vineri. Desi…

- Sfantul Prooroc Ilie Tesviteanul, sarbatorit in 20 iulie, a fost fiul lui Sovac, un preot al Legii Vechi, care locuia in cetatea Tesve din Galaad (Israel). De la aceasta cetate provine numele de Tesviteanul al proorocului. Ilie se bucura de o cinstire deosebita din partea Bisericii,…

- Inflația a urcat si in luna mai, rata anuala ajungand la 5,41%, potrivit datelor publicate marți de Institutul Național de Statistica (INS). Comparativ cu aprilie, cresterea a fost de 0,19%. Rata anuala calculata pe baza indicelui armonizat al preturilor de consum (IAPC) este 4,6%. Cel mai mult au urcat…

- Primul contact cu piata muncii, mai ales in Caras-Severin, mai ales pentru absolventi, poate fi o experienta dura. Iar dupa incercari zadarnice de angajare, pana la painea muncii, cei mai multi dintre tineri ar putea gusta din cea a somajului… Chiar si asa, painea somajului nu este…

- Consilierii județeni ai PSD au incercat azi sa impiedice scumpirea apei pentru locuitorii din Fagaraș și din comunele arondate operatorului de apa din Sibiu. La punctul 6, pe ordinea de zi, s-a aflat Proiectul de hotarare privind acordarea unui mandat special in vederea exercitarii votului favorabil…

- Ancheta epidemiologica facuta de Directia de Sanatate Publica (DSP) Iasi in urma imbolnavirii a 134 de persoane, dupa ce au mancat de la un fast-food din oras, arata prezenta bacteriei Samonella in sosurile preparate in incinta unitatii, informeaza news.ro.Potrivit DSP Iasi, in uma prelucrarii probelor…

- Dar, in loc sa te focusezi pe consumul unui anumit aliment, cea mai buna recomandare este adoptarea unui stil de viata activ si a unor diete sanatoase. Iar hranirea sanatoasa este mult mai usoara decat crezi. Nu trebuie decat sa adopti anumite principii generale. Diete sanatoase pentru prostata…

- Peștele a fost vedeta zilei in satul Nimoreni din raionul Ialoveni, unde s-a desfașurat Festivalul Peștelui. Vizitatorii s-au delectat cu bucate din carnea frageda, iar atmosfera de sarbatoare a fost creata de ansamblurile folclorice.