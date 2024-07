Stiri pe aceeasi tema

- Cabana Primariei Mihai Viteazu din Cheile Turzii va gazdui sambata viitoare, Festivalul Tradiții Vii in Inima Transilvaniei. Incepand cu ora 10:00, vor avea loc ateliere meșteșugarești, ateliere pentru creație pentru copii, expoziții de arta, spectacol de dansuri etc. „Sambata 13 iulie te invitam la…

- Pentru a beneficia de reduceri, clienții E.ON trebuie sa aiba un cont activ in aplicația E.ON Myline și sa selecteze opțiunea Green Steps cand pornesc in drumeție pe Via Transilvanica; ON Solar Home, E.ON Life, E.ON Cool și E.ON Green Home sunt soluțiile pentru eficiența energetica pentru care se primesc…

- Georgica Cornu a facut primele declarații dupa ce Marina Almașan a anunțat ca s-au desparțit dupa o relație de 12 ani de zile. Omul de afaceri spera la o impacare cu prezentatoarea de televiziune, despre care a avut și cateva cuvinte dure. De curand s-a aflat ca Marina Almașan s-a desparțit de Georgica…

- Dupa ani de zile in care fanii Sonos au așteptat o pereche de caști produsa de compania americana, iata ca in sfarșit aceasta a venit: prima pereche de caști a companiei este Sonos Ace, și marcheaza intrarea brandului intr-o zona de produse complet noua pentru ei. Sonos Ace sunt o pereche de caști over-ear,…

- ■ ”recolta” in premii a fost pe masura eforturilor depuse de elevii și cadrele didactice de la Colegiul Național Roman-Voda, o unitate de invațamant etalon din Neamț Zilnic, pe pagina de Facebook a Colegiului Național ”Roman-Voda” apar rezultatele obținute de elevii instituției de invațamant la olimpiade…

- Asociatia Ecologica Floare de Colt, organizatie neguvernamentala infiintata in anul 2010, membra a Fundatiei pentru Tineret Dambovita si a Grupului de Actiune Locala „Bucegi-Leaota”, implementeaza in perioada 29 aprilie-18 august 2024, in parteneriat cu Scoala Gimnaziala Nucet, cu finantare din partea…

- Administrația locala pregatește și in acest an pentru cei mici tradiționala „vanatoare de oua”. Evenimentul are loc pe 30 aprilie, incepand cu ora 11 in Parcul Central Turda. Vor fi multe concursuri distractive, jocuri și o tradiționala vanatoare de oua dotata cu premii consistente. Practic evenimentul…

- Pentru al doilea an consecutiv, Mesagerul de Covasna aduce in fața publicului din Sfantu Gheorghe, și nu numai, o serie de evenimente care se vor derula pe parcursul a patru zile, cu ocazia sarbatorii orașului Sfantu Gheorghe, in baza contractului de parteneriat semnat cu Casa de Cultura „Konya Adam”,…