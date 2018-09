Stiri pe aceeasi tema

- SANGEROS, ȘOCANT, ODIOS: Doi baschetbalisti americani de culoare, care activeaza.. de numai o saptamana la clubul Cuza Sport din oras, au fost atacati sambata noapte cu sticle si un cutit. S-a intamplat pe o terasa din centrul Brailei. Cei doi sportivi sunt raniți grav!!! Read More...

- Consiliul Județean Sibiu anunța ca a semnat la sfarșitul lunii august contractul pentru reabilitarea Secției Clinice de Neurologie din cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgența Sibiu cu asocierea formata din doua firme sibiene: SC Construcții SA și SC Sfera Con SRL. Read More...

- In urma solicitarilor Consiliului Județean Sibiu privind dotarile suplimentare necesare la Spitalul Clinic Județean Sibiu in vederea Summit-ului european ce va avea loc la Sibiu in 2019, Ministerul Sanatații a decis transferarea de fonduri in valoare totala de 2.427.000 lei, ceea ce reprezinta aproximativ…

- O pacienta din partea de vest a țarii, in varsta de 66 de ani, a fost supusa unui tratament hibrid prin embolizare preoperatorie percutana ghidata angiografic urmata de intervenție vasculara pentru indepartarea unei tumori de glomus carotidian. Aceasta intervenție a fost realizata in premiera naționala…

- DA! Se intampla și lucruri bune și foarte bune in sanatate: luna iulie aduce o noua veste buna pacientilor si cadrelor medicale ale Spitalului Clinic Judetean de Urgenta Sibiu: lucrarile de renovare, extindere si modernizare completa a Pavilionul Secției Clinice O.R.L, unul dintre cele mai vechi imobile…

- In cadrul Spitalului Clinic Judetean de Urgenta Sibiu, cea mai mare instituție sanitara a județului, functioneaza din decembrie 2015 „Centrul de cercetare invaziva si non-invaziva in domeniul patologiei vasculare la adult” - CVASIC, un centru nou si ultramodern de cercetare axat pe patologia coronariana,…

- Un agitator de trombocite si o camera climatica au fost donate, luni, de catre Rotaract T.E.A.M. Baia Mare, Spitalului Judetean „Dr. Constantin Opris”. Pentru a le achizitiona, Rotaract a organizat, in luna februarie, a IV-a editie a „Balului inimilor”.