Stiri pe aceeasi tema

- John Cena s-a casatorit in secret total in urma cu doua zile, iar ceremonia a fost una restransa la care au participat cațiva prieteni și familia. \ Cena și Shay Shariatzadeh – iubita sa – s-au cunoscut in urma cu un an și nu s-au sfiit sa se afișeze, deși luptatorul doar ce ieșise dintr-o... View Article

- Philipp Plein este vrajit complet de iubita lui de origine italiana, și nu contenește sa ii laude alitațile, deși frumoasa blondina nu prea se ține de cuvant. Chiar și prietenii l-au avertizat pe designer, dar el nici nu vrea sa auda.

- Pepe și Liviu Varciu au o relație de prietenie foarte lunga, iar cei doi se cunosc de mai bine de 20 de ani! Chiar daca mereu au fost amici, iata ca aceștia au povestit momentul cand s-au luptat pentru aceeași femeie!

- Miercuri, 30 septembrie, nu a fost o zi oarecare pentru Bogdan Ionescu, fostul soț al Elenei Basescu. Sfarșitul toamnei a adus un nou inceput pentru Syda, caci a spus un „DA” hotarat in fața ofițerului starii civile. Cea care i-a devenit soție este o bruneta superba de origine turca, pe nume Sheila…

- Sa vezi și sa nu crezi! Iubita lui George de la ”Insula Iubirii”, pentru prima oara intr-un platou de televiziune! Cum arata femeia care i-a daruit un copil unuia dintre cei mai ravniți barbați din Romania, dar mai ales, cum s-au cunoscut, de fapt, cei doi?

- Chadwick Boseman a murit fulerator, lasand in urma lui numai durere și tristețe, și nu doar pentru prietenii și apropiații acestuia, ci si pentru soția lui, cu care se casatorise cu puțin timp inainte de a pleca dintre noi.

- O adevarata telenovela are loc in Timiș unde un fost concurent la emisiunea „Insula Iubirii” vrea sa candideze pentru funcția celui care i-a furat in trecut iubita. Cei doi foști prieteni sunt acum la cuțite pentru poziția de primar.

- Poate a treia oara are mai mult noroc! Sean Penn, 59 de ani, s-a insurat in secret cu iubita lui, Leila George, in varsta de 28 de ani. Cei doi sunt cuplati de patru ani si au organizat o ceremonie restransa, cu familiile si prietenii, potrivit click.ro. Aleasa inimii lui este frumoasa Leila George,…