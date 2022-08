Stiri pe aceeasi tema

- Sotheby's New York scoate saptamana viitoare la licitatie colectia personala a astronautului american Buzz Aldrin, anunta Reuters, potrivit news.ro.Licitatia "Buzz Aldrin: American Icon" va avea loc pe 26 iulie. Printre loturile principale se afla o jacheta pe care astronautul a purtat-o cand a ajuns…

- Apple si utilizatorii care au dat compania in judecata in cadrul unui proces comun au ajuns la un acord. Compania va plati compensatii de 50 de milioane de dolari celor care au fost nevoiti sa-si repare laptopurile in California, Florida, Illinois, Michigan, New Jersey, New York si Washington. In cauza…

- Saptamana trecuta a avut loc la Iasi un eveniment semnificativ pentru modul in care ar trebui sa aiba loc dezvoltarea urbanistica a orasului. Patru birouri mari de arhitectura, cu portofolii care cuprind obiective ce fac parte din imaginarul colectiv al tuturor celor interesati de subiect, au fost invitate…

- Un schelet complet de Gorgosaurus, o specie de dinozaur ruda cu T-Rex care a trait in urma cu peste 77 de milioane de ani, va fi vindut in curind la licitatie de casa Sotheby's din New York. Exemplarul de aproape 3 metri inaltime si 6,7 metri lungime, descoperit in 2018 in formatiunea geologica Judith…

- Un automobil Mercedes din anul 1955, din care mai exista in prezent doar doua exemplare, a fost vandut la inceputul acestei luni pentru suma de 135 de milioane de euro, un nou record mondial pentru un automobil vandut la licitatie. Automobilul Mercedes Coupe 300 SLR Uhlenhaut, produs in anul 1955, a…

- Barbatul care a deschs focul duminica, intr-o biserica din California, omorand o persoana si ranind alte cinci, este un american de origine chineza, in varsta de 68 de ani, care viza comunitatea taiwaneza, anunta politia, relateaza AFP. Cele cinci victime ale atacului armat, care participau la aceasta…