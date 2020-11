Faimosul târg de Crăciun de la Dresda a fost anulat din cauza pandemiei de COVID-19 Unul dintre cele mai vechi targuri de Craciun din lume, cel din orasul german Dresda, a fost si el anul acesta "victima" pandemiei de COVID-19, relateaza vineri dpa. "Striezelmarkt" din Dresda, estul Germaniei, nu va fi organizat in acest an din cauza numarului mare de infectari cu COVID-19 din regiune, a declarat vineri primarul Dirk Hilbert. "Pentru ca nu se prevede o reducere a masurilor impotriva COVID-19, din contra, nu ne-a ramas nicio optiune realista de a organiza Striezelmarkt", a declarat oficialul german. In 2020 s-ar fi implinit 586 de ani de la organizarea acestui popular Targ de… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

