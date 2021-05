Faimosul regizor american Tim Burton va filma în România noul serial ”Addams Family” Tim Burton va filma in Romania noul serial ”Addams Family”. O producție a celebrei case de filme MGM Television. Insuși Burton, regizor nominalizat la Oscar pentru ”Corpse Bride” si ”Frankenweenie”, va fi producator executiv al mult așteptatei producții de televiziune. Cunoscut pentru mari producții cinematografice precum ”Batman”, ”Batman Returns”, ”Edward maini-de-foarfece”, ”Charlie și fabrica de ciocolata”, ”Mars Attacks”, Tim Burton va filma in mai multe zone din țara. ”Addams Family” a fost inițial o banda desenata, apoi personajele au devenit extrem de populare la nivel global datorita… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

