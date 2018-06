Harvey Weinstein a fost arestat in ziua de 25 Mai, in urma plangerilor de "atac sexual" fomulate de catre doua femei din New York.

Saptamana trecuta, Weinstein, in varsta de 66 de ani, a fost pus sub acuzare pentru viol de gradul I, viol de gradul III si pentru act sexual criminal de gradul I, potrivit presei americane, potrivit NYT.

La toate aceste acuzatii, Weinstein a pledat, marti, "NEVINOVAT" in fata unui judecator de la Curtea Suprema.



Cu toate acestea, producatorul american isi sustine nevinovatia in fata instantelor de judecata si neaga ca ar fi fortat vreo…