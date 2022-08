Faimosul balerin Serghei Polunin şi-a tatuat alte două imagini cu Putin Faimosul balerin Serghei Polunin care a promovat Romania printr-un clip filmat pe Transalpina si intr-o padure de stejari seculari din Valcea, și-a tatuat corpul cu imaginea lui Putin. Ucraineanul Serghei Polunin, supranumit „copilul teribil al baletului” și cunoscut un inflacarat susținator al lui Putin, a publicat o poza pe Instagram in care ii pot fi […] The post Faimosul balerin Serghei Polunin si-a tatuat alte doua imagini cu Putin appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

