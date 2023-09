Stiri pe aceeasi tema

- Mircea Rednic, antrenorul UTA Arad, a parasit astazi Spitalul Județean din Arad și a oferit un prim interviu pentru GSP, dupa intervenția chirugicala.„Imediat dupa primul gol al nostru (n.r. - 2-1 scor final cu FCSB), am simțit ceva. O apasare, o greutate, nu știu cum sa explic mai clar. Ca apoi…

- CARANSEBEȘ – E avertismentul primit, in gluma, de un consilier local dupa ce acesta s-a aratat nemulțumit de activitatea Poliției Locale Caransebeș, atunci cand a venit momentul sa se aprobe norma de hrana pentru polițiștii locali. O norma de hrana de 36 de lei pe zi, care poate ajunge pe luna la aproape…

- Salajul ramane județul in care nu exista centru public de urgența in stomatologie, iar toate cabinetele de profil sunt private. Știți ce inseamna asta, nu? Pacientul se duce la doctor doar daca are bani, acesta fiind și motivul pentru care mulți ajung sa aiba o dantura cu mari probleme, aici fiind vorba…

- Televiziunea de stat rusa a prezentat duminica o inregistrare in care presedintele rus Vladimir Putin ii ironizeaza pe politicienii europeni, pe care ii descrie drept total dependenti de SUA, informeaza DPA, preluata de Agerpres.

- Peste 200 de pompieri au incercat ore in șir, duminica, sa stinga un incendiu uriaș care a cuprins un magazin de motociclete și un atelier alaturat in Sankt Augustin, langa Bonn, in Germania, și doi dintre ei au murit. Este vorba despre o femeie și un barbat pompieri voluntari, relateaza Bild.La ora…

- Este vineri și probabil ai avut o saptamana grea, astfel ca iți dorești sa-ți schimbi puțin starea de spirit pe care o ai in momentul de fața. Ei bine, noi ți-am pregatit bancul zilei, dar și alte glume cu care sa-ți incepi ziua bine. Aceste glume te vor face sa razi copios. Ar trebui sa le impartașești…

- Theo Rose a nascut. Ce a postat imediat pe Instagram! Theo Rose traverseaza cea mai frumoasa perioada a vieții sale. Miercuri, 14 iunie, artista a devenit pentru prima oara mamica. Theo a nascut, prin cezariana, un baiețel perfect sanatos pe care il va boteza Sasha Ioan. Nașterea a avut loc intr-o clinica…

- Jucatorii lui Manchester City au demarat fiesta dupa caștigarea finalei Champions League, 1-0 cu Inter Milano. Fotbaliștii lui Pep Guardiola au inceput sarbatoarea insa de la fluier final al meciului, au alergat in toate direcțiile și s-au strans apoi sa celebreze impreuna. Distracția a continuat și…