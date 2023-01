Stiri pe aceeasi tema

- Producatorul german de arme Rheinmetall ar putea livra Ucrainei tancuri de lupta Leopard 2 reparate cel mai devreme in 2024, a declarat directorul general al companiei, Armin Papperger, citat duminica de ziarul Bild, transmite Reuters. Germania a anuntat la inceputul acestei luni ca va furniza Ucrainei…

- Producatorul de armament Rheinmetall va putea livra Ucrainei cel mai devreme in 2024 tancurile Leopard reparate, a anuntat directorul companiei germane, Armin Papperger, citat duminica de Bild, transmite Reuters. Germania a afirmat la inceputul acestei luni ca va furniza Ucrainei 40 de vehicule de…

- Producatorul german de arme Rheinmetall ar putea livra Ucrainei tancuri de lupta Leopard cel mai devreme in 2024, a declarat directorul general al companiei, Armin Papperger, informeaza Bild.La inceputul acestei luni, Germania a anunțat ca va furniza Ucrainei vehicule de lupta de infanterie Marder,…

- Producatorul de armament Rheinmetall va putea livra Ucrainei cel mai devreme in 2024 tancurile Leopard reparate, a anuntat directorul companiei germane, Armin Papperger, citat duminica de Bild, transmite Reuters.

- Producatorul de armament Rheinmetall va putea livra Ucrainei cel mai devreme in 2024 tancurile Leopard reparate, a anuntat directorul companiei germane, Armin Papperger, citat duminica de Bild, transmite agenția Reuters, preluata de Agerpres.

- Producatorul german de armament Rheinmetall nu va putea livra tancuri Leopard 2 Ucrainei mai devreme de 2024, in timp ce acestea sunt in reparații, daca guvernul de la Berlin decide sa le livreze Kievului, a avertizat duminica patronul grupului in coloanele publicației Bild. Guvernul german a anunțat…

- Cancelarul german Olaf Scholz a reafirmat luni ca este in continuare convins de necesitatea unei coordonari cu aliatii in privinta livrarilor de arme pentru Ucraina, in timp ce presiunea se accentueaza asupra Berlinului pentru a trimite tancuri de asalt Leopard 2 Kievului, potrivit Reuters. Fii…

- Producatorul german de armament Rheinmetall va crea o noua linie de productie in Germania pentru a fabrica in special munitii pentru tancurile Gepard, a anuntat gigantul german joi, dupa refuzul autoritatilor elvetiene de a autoriza exportul de produse ale grupului spre Ucraina, informeaza AFP.…