- Pana astazi, 25 iulie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 43.678 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). 25.373 de pacienți au fost declarați vindecați și 3.106 pacienți asimptomatici au fost externați la 10 zile dupa depistare. In urma testelor efectuate la nivel național,…

- Turistii aflati pe litoral au dat dovada de inconstienta in momentul in care au incins o hora in fata unei terase. Oamenii s-au ținut de maini și niciunul dintre ei nu purta masca de protecție. Pana vineri, 24 iulie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 42.394 de cazuri de persoane infectate…

- Romania a inregistrat, in ultimele 24 de ore, nu mai puțin de 1.030 de cazuri de coronavirus, iar acum autoritațile iau masuri drastice. Dupa comuna din Giurgiu, acum o alta localitate din Prahova se inchide.

- Un nou record de cazuri de infectare cu noul coronavirus a fost atins asazi la nivel național. Peste 1000 de persoane au fost depistate pozitive COVID-19 in ultimele 24 de ore. La nivel județean, Gorjul a depașit pragul de 600 de cazuri. Grupul de Comunicare Strategica a anunțat astazi la ora 13:00…

- Romania a marcat vineri un nou record negativ la numarul de cazuri noi de coronavirus: 799 de bolnavi. Precedentul record fusese stabilit joi – 777 de cazuri.Numarul de teste efectuate a fost iarași ridicat – 18.986, o cifra asemanatoare cu cea de joi.

- Romania trece de pragul de 31.000 de cazuri de SARS-Cov2, cu un numar de aproape 600 de noi infectați in 24 de ore. Dupa ce, in urma cu 24 de ore, Timișul a avut 12 cazuri noi de Covid-19, pana vineri, 10 iulie, in Timiș au aparut alte trei persoane infectate.

- Pana sambata, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 15.131 de cazuri de persoane infectate cu virusul COVID – 19, numarul deceselor fiind de 926, anunța Grupul de Comunicare Strategica.

- De la intrarea in vigoare a Ordonanței Militare nr. 2 și pana in prezent, au fost plasate in carantina instituționalizata 2.251 de persoane care nu au respectat perioada de autoizolare. De asemenea, 184 de persoane aflate in carantina au parasit locația in care au fost plasate, pentru acestea fiind…