Stiri pe aceeasi tema

- E protest la sediul PSD din Kiseleff, acolo unde cateva zeci de protestatari s-au strans și cer sa nu se voteze Legea carantinarii, care ajunge, astazi, la vot in Senat, anunța Romania TV. Legea a trecut rapid de Camera Deputaților, insa in Senat se anunța discuții aprinse, la care vor participa…

- Inalta Curte de Casatie si Justitie a decis sa sesizeze Curtea Constitutionla privind neconstitutionalitatea legii care stabileste ca persoanele condamnate pentru infractiuni precum viol, omor si talharie sunt exceptate de la eliberarea conditionata. Reprezentantii ICCJ considera ca legea nu respecta…

- Camera Deputaților a adoptat miercuri, in calitate de for decizional, legea care prevede impozitarea tuturor pensiilor speciale cu pana la 85%. Inițiativa a fost adoptata anul trecut de Senat, iar astazi a fost introdusa pe ordinea zi chiar in ultima clipa. Singurul vot impotriva a venit din partea…

- ​Românii care au asigurari obligatorii pentru locuințe ar putea fi despagubiți și în cazul daunelor produse de furtuni, nu doar din cauza cutremurelor, inundațiilor și alunecarilor de teren, potrivit unor modificari la legea asigurarii obligatorii a locuințelor, care au fost adoptate în…

- Deputatul PNL, Angelica Fador, Președintele Comisiei pentru Administrație și Amenajarea Teritoriului din Camera Deputaților, susține ca „PSD face specula politica, folosind criza pentru a caștiga capital electoral”.„Din fericire romanii conștientizeaza demersurile pe care Guvernul le face…

- Marcel Ciolacu a reactionat, in cadrul unui interviu acordat Dcnews, cu privire la scandalul autonomiei Tinutului Secuiesc. "Este o tema cretina, mincinoasa care a creat un conflict interetnic. Este un fake news pentru a acoperi incapacitatea Guvernului. Nu am crezut ca in 2020 un presedinte…

- Intr-o o intervenție publica facuta ieri de la administrația prezidențiala, Klaus Iohannis acuza PSD cu asta cu ințelegere secreta cu ude mereu pentru a „da Ardealul ungurilor”. Marcel Ciolacu: PSD NU sustine legea privind autonomia Tinutului Secuiesc! „PSD NU sustine legea privind autonomia Tinutului…