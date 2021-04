Stiri pe aceeasi tema

- Departamentului de Limbi si literaturi moderne si Stiintele comunicarii al Facultatii de Litere din cadrul Universitatii Ovidius din Constanta organizeaza, in perioada 16 17 aprilie, Sesiunea de comunicari stiintifice a studentilor, masteranzilor si doctoranzilor, informeaza lect. univ. dr. Nicoleta…

- Camera de Comerț, Industrie și Agricultura Timiș organizeaza in colaborare cu Ambasada Romaniei in Republica Islamica Iran organizeaza primul eveniment ecomomic online Romania – Iran, destinat dezvoltarii și promovarii schimburilor comerciale bilaterale și identificarii de oportunitați de afaceri și…

- Ministrul afacerilor externe Bogdan Aurescu și Secretarul de stat al SUA, Antony Blinken, au avut marți, 30 martie 2021, o convorbire telefonica, in continuarea dialogului realizat de cei doi șefi ai diplomațiilor la 23 martie 2021, la Bruxelles, in marja reuniunii miniștrilor de externe ai NATO. Cu…

- Pe langa metodele clasice de livrare a coletelor prin curier sau ridicare de la sediul companiei de unde comanzi, in Romania exista cateva site-uri care au livrare in puncte easybox. Ce este easybox și cum funcționeaza livrarea?Acest articol conține linkuri cu coduri de marketing afiliat, ceea ce inseamna…

- Facultatea de Arte, in colaborare cu Facultatea de Istorie si Stiinte Politice, din cadrul Universitatii Ovidius din Constanta, organizeaza joi, cu ocazia celei de a XIII a editii a festivalului studentesc "Primavara Artelor", "Atelierul de Arta Sacra Bizantina. Icoane pe sticla".Evenimentul, ce va…

- Facultatea de Matematica Informatica organizeaza sedinte gratuite de pregatire pentru bacalaureat Facultatea de Matematica si Informatica FMI din Universitatea Ovidius din Constanta UOC organizeaza, in perioada 20.03.2021 05.06.2021, o noua sesiune de sedinte de pregatire pentru examenul de Bacalaureat…

- In fiecare an, Universitatea Politehnica Timișoara vine in sprijinul elevilor de liceu, oferindu-le acestora cursuri gratuite de pregatire la matematica, utile atat pentru cei care doresc sa urmeze una dintre facultațile instituției, cat și pentru pregatirea examenului de bacalaureat. Chiar daca sunt…

- "Atu Tech (a2t.ro), cel mai mare magazin online de sisteme de securitate din Romania, conform cifrei de afaceri, aloca 1 milion de euro, anul acesta, pentru a sustine dezvoltarea business-ului. Compania continua, astfel, planul de investitii inceput anul trecut, cand a alocat peste 2 milioane de euro,…