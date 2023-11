Stiri pe aceeasi tema

- Trei elevi de clasa a IX-a de la Colegiul „Liviu Rebreanu” s-au calificat la etapa internaționala a NASA Space Apps Challenge, cel mai mare hackathon global anual pentru programatori, oameni de știința, designeri, povestitori, creatori, inventatori, tehnologi și alți pasionați de știința și spațiu.…

- Profesoara Ana Baciu, care preda latina la Facultatea de Teologie din Cluj-Napoca s-a stins din viața.”Va facem cunoscut faptul ca astazi a trecut la cele veșnice Doamna Profesoara ANA BACIU. Doamna Profesoara preda Limba Latina in Facultatea de Teologie din Cluj-Napoca. Detaliile privitoare…

- Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca (UBB), prin Facultatea de Matematica și Informatica, a inițiat din anul universitar 2023-2024 un program de master in limba engleza in „Securitate Cibernetica”, menit sa pregateasca viitorii specialiști in acest domeniu de o importanța vitala in contextul trecerii…

- Bustul savantului Emil Racovița, personalitate de referința in domeniul biospeologiei și profesor la Facultatea de Științe a Universitații din Cluj in anii 1920, a fost recent eliminat din amplasamentul stradal și aruncat in pivnița Colegiului Național “Emil Racovița” din Cluj-Napoca. Acest act controversat…

- Studenții, impreuna cu profesorii lor de la Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca, au conceput un vehicul care funcționeaza pe baza de energie solara, pentru a participa cu el la World Solar Challenge 2023, in Australia. In ciuda tuturor relelor din sistemul educațional romanesc exista și performanțe.…

- In semn de recunoaștere pentru Facultatea de Construcții din cadrul Universitații Politehnica Timișoara și in general a Școlii de construcții din Timișoara, Federația Patronatelor Societaților din Construcții (FPSC) a decis sarbatorirea Zilei Naționale a Constructorului (14 septembrie) la Biblioteca…

- Admitere 2023 Facultatea de Teologie Greco-Catolica Blaj, din cadrul UBB Cluj-Napoca, sesiunea a doua. Calendar, acte, inscrieri Facultatea de Teologie Greco-Catolica Blaj, din cadrul Universitații „Babes-Bolyai” Cluj-Napoca, organizeaza inscrieri, pana in 12 septembrie pentru anul universitar 2023/2024.…

- Doctorul in științe lingvistice și literare, profesor al Universitații din Udine, Italia – Alessandro Zuliani, care de peste 20 de ani preda limba romana, a vizitat de nenumarate ori Republica Moldova. El a dezvaluit motivele pentru care studenții din Italia aleg sa studieze romana, cum a reușit populația…