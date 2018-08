Desi multi patroni din industria alimentara spun ca isi doresc tineri scoliti pe care sa ii angajeze ca ingineri, studentii nu par interesati de acest domeniu. Drept dovada, concurenta de la Facultatea de Inginerie Alimentara din Galati este foarte mica. Conf. dr. ing. Gabriela Iordachescu, Stiinta si Ingineria Alimentelor: Pana acum, in a doua sesiune de inscrieri figureaza numai patru studenti pe lista, din pacate, care speram sa se alature celor 18 care figureaza... vor fi viitorii nostri studenti in anul I. In general se duc in zone din vestul tarii, sunt angajati in acele zone si prefera…