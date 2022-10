Criza pe care o traverseaza romanii ar putea deveni mai delicata decat se anunta deja. Ar putea exista oameni care vor ajunge in incapacitate de plata a facturilor, a ratelor, deci la falimentul personal. In Romania avem cele mai mari rate la credite, comparativ cu alte state europene. Italienii platesc rate la jumatate Daca luam […] The post Facturile URIASE la utilitati i-ar putea duce pe romani la falimentul personal! Ratele la banci sunt "Everestul" first appeared on Ziarul National .