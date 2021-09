Facturile pentru apă şi canalizare stârnesc probleme în Vaslui Facturile pentru apa si canalizare starnesc probleme in Vaslui – localnicii se plang de preturile mari, in timp ce furnizorul este nemultumit ca oamenii nu intra in asociatii de proprietari. Societatea Aquavas Vaslui sustine ca una din problemele care aduc dificultati in relatia cu abonatii este legata de lipsa asociatiilor de proprietari, constituite asa cum legea o cere. In lipsa acestor asociatii bine organizate, care sa tina o evidenta foarte clara a abonatilor si sa asigure citirea la timp apometrelor din apartamente, angajatii societatii Aquavas se descurca greu pe teren. Unii abonati, de… Citeste articolul mai departe pe radioiasi.ro…

Sursa articol si foto: radioiasi.ro

