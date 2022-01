Stiri pe aceeasi tema

- Primaria Barlad reclama facturile uriase la utilitati care s-au primit in ultima perioada. Primarul Dumitru Boros a cerut conducerilor de la toate unitatile scolare locale, precum si de la serviciile externe ale Primariei, sa analizeze situatia grava in care a ajuns bugetul local ca urmare a cresterii…

- Agenția Naționala pentru Reglementare in Energetica (ANRE) a anunțat noile prețuri maxime de referința pentru ziua de maine, 6 ianuarie. Astfel, prețul pentru un litru de benzina A95 nu trebuie sa depașeasca 21,54 lei, iar cel pentru motorina – 17,99 lei. Prețurile respective ar insemna o creștere cu…

- Proprietarii de autovehicule au ramas cu gura cascata cand au aflat cat au de platit pentru polița de aigurare auto RCA. Prețurile s-au dublat fața de anul trecut, iar tendința de scumpire se menține, de cateva luni. Fenomenul a inceput sa apara dupa falimentul unui jucator de pe piața. Prețurile la…

- Sfarsitul de an gaseste Comisariatul pentru Protectia Consumatorului Buzau intr-o criza de personal la cote alarmante. In judet, doar patru angajati mai efectueaza controale, desi sesizarile curg pe banda rulanta in fiecare zi.

- Soluții in explozia prețurilor la utilitați, oferite de avocatul Gheorghe Piperea: plangeri la ANPC sau in justiție. Se pot cere și despagubiri și restituirea plaților nedatorate. Se pot face inclusiv procese colective, precizeaza avocatul. Oamenii au inceput sa imi scrie ca au primit deja notificari…

- Romanii iși pot amana facturile la utilitați timp de șase luni. Cine poate beneficia de aceasta facilitate. Romanii care nu isi pot plati facturile la gaze si curent vor putea sa le amane timp de 6 luni. Timp de 6 luni, Romania a plafonat prețurile și statul ofera compensații pentru facturi, tocmai…

- Intr-o era a tehnologiei digitale, fiecare dintre noi ar trebui sa foloseasca la maximum avantajele pe care le ofera avansul tehnologic. Cei mai mulți furnizori de utilitați pun la dispoziție clienților, in mod gratuit, cont online pe platforma proprie, unde se poate gestiona relația dintre companie…

- Agenția Naționala pentru Reglementare in Energetica (ANRE) a publicat vineri, 12 noiembrie, un nou preț maxim la produsele petroliere principale de tip standard, valabil din 13 noiembrie. Astfel, prețul maxim al benzinei A-95 va fi de 21,47 lei/litru (cu 7 bani mai puțin), iar motorina fara denumire…