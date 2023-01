Facturile la întreţinere au „explodat”, chiar dacă vremea ţine cu noi. Apare un fenomen periculos Facturile la intretinere au „explodat”, chiar daca vremea tine cu noi. Apare un fenomen periculos. Chiar daca traversam o iarna blanda, facturile la energie au crescut simțitor fața de anul trecut. In unele cazuri, aproape s-au triplat. La avizierele blocurilor, diferențele la facturile pentru apa calda și caldura sunt foarte mari. Daca in decembrie 2021 […] The post Facturile la intretinere au "explodat", chiar daca vremea tine cu noi. Apare un fenomen periculos first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

