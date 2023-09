Stiri pe aceeasi tema

- Din 1 ianuarie anul viitor, facturile de energie electrica ale consumatorilor finali din Romania ar putea cunoaște o noua incarcare financiara. Pe langa certificatelor verzi deja existente, o noua subvenție este in pregatire, destinata producatorilor de energie regenerabila. Aceasta informație a fost…

- Potrivit estimarilor cercetatorului Octavian Jurma, din toamna, adica odata cu inceperea cursurilor, s-ar putea sa ne confruntam cu un val endemic de Covid-19. Octavian Jurma spune ca ”ne putem aștepta ca varful endemic de Covid-19 sa fie atins la finalul lunii septembrie sau cel tarziu in octombrie…

- Aproape cinci milioane de familii ar putea plati facturi mai mari din toamna. Guvernul ia in calcul sa elimine plafonul de 68 de bani pentru cei care au un consum mic la curent, de pana in 100 de kWh. Facturile s-ar putea scumpi astfel cu aproape 20%. Citește și: Un apicultor se apara de urși […]

- Aproximativ 70.000 de firme care platesc in prezent impozit de 1% pe venitul microintreprinderii vor trece la impozit de 16% pe profit, daca Guvernul va scadea pragul cifrei de afaceri de la 500.000 de euro la 250.000 de euro, de incadrare ca micro - estimeaza Consiliul Național al Intreprinderilor…

- Vești proaste pentru romani! In perioada urmatoare, sute de mii de angajați din Romania ar putea primi venituri mai mici cu aproximativ 30%. Guvernul are in plan sa elimine o parte dintre facilitațile fiscale, iar cei care lucreaza in domeniul IT sunt singurii care nu ar fi afectați de aceasta masura.

- Comisia Europeana a aprobat marți, 27 iunie, plata parțiala a banilor pentru cererea de plata cu numarul II a Romaniei din PNRR, din cauza ca nu au fost indeplinite doua jaloane din zona de energie.Pentru ca Bruxelles-ul sa aprobe cererea de plata numarul doi, Romania a avut de indeplinit 49 de jaloane.…

- Guvernul a aprobat, joi, un proiect de lege privind aplicarea unor tarife rutiere pe reteaua de drumuri nationale din Romania. Masurile intra in vigoare de la 1 ianuarie 2026 și se aplica tuturor categoriilor de vehicule inmatriculate, cele pentru transportul de persoane, transportul de marfa cu masa…

- Noul premier Marcel Ciolacu a promis, inca de la preluarea mandatului, ca va purta negocieri cu producatorii, procesatorii și vanzatorii pentru a scadea prețul alimentelor.Inițial, Ciolacu a mizat pe buna credința a marilor hypermarketuri, aici fiind prețul final. Premierul a crezut ca marile magazine…