Stiri pe aceeasi tema

- Oamenii vor plati la energie electrica facturi de trei sau chiar de patru ori mai mari decat anul trecut, in primavara, chiar si la un tarif de 1,3 lei pe kilowatt, ceea ce pentru marea majoritate a populatiei va fi o problema majora, a afirmat miercuri consultantul economic Adrian Negrescu.…

- EXPLOZIE a prețurilor la energia electrica, din primavara: De ce facturile romanilor ar putea crește de trei sau patru ori EXPLOZIE a prețurilor la energia electrica, din primavara: De ce facturile romanilor ar putea crește de trei sau patru ori Oamenii vor plati la energie electrica facturi de trei…

- Prețurile la energia electrica a pus toata lumea pe jar. Dar, se pare ca asta nu este tot, avand in vedere ca se vorbește de o taxa noua pentru romani. Din pacate, este vestea momentului despre facturile la energie electrica. Din pacate, vestea vine și ca o obligativitate a montarii de contoare inteligente,…

- Intotdeauna, atunci cand au fost puși in dificultate, romanii au reușit sa gaseasca soluții. Așa s-a intamplat și de aceasta data, cand facturile la energie electrica au prețuri destul de mari. Așadar, pentru a-și reduce consumul și implicit, pentru a avea costuri mai mici. Ce soluție ingenioasa au…

- Facturile tot mai mari la energia electrica pun presiune și pe lanțurile de magazine. Frigiderele, congelatoarele, cuptoarele și sistemele de iluminat consuma foarte mult curent, iar asta ii determina pe comercianți sa faca schimbari. Spre exemplu, Austria a decis ca o serie de magazine sa fie inchise…

- Mai multe facturi cu valori mari au aparut, brusc, in spațiu public, deși oricine putea citi ca sunt regularizari pentru intervale de 12 – 24 de luni, adica cu o medie lunara a consumului care se inscrie in limite de 150 – 300 lei. Aceeași practica am vazut-o și in luna decembrie 2021, cand la fel de…

- Clienții casnici care, in anul 2021, au avut un consum mediu lunar de energie electrica de peste 300 kWh sunt cei care nu au parte de nicio plafonare a prețului la energia electrica, in continuare. OUG 119/2022, care de la 1 septembrie a venit sa modifice OUG 27/2022, menține in mare parte prevederile…

- Facturile la energie electrica sunt tot mai mari! In lunile de vara ale acestui an, 730.000 de romani au platit facturi duble la curent. Sumele au fost extrem de mari și au ajuns chiar și la 8.500 de lei pentru lunile iulie si august. Iata care este explicația furnizorilor!