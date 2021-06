Stiri pe aceeasi tema

- Romanii platesc un pret mare la energie din cauza comportamentului speculativ al furnizorilor, care nu au cumparat energie prin contracte pe termen lung, ci au preferat pietele mai scumpe, a declarat ministrul Energiei, Virgil Popescu, intr-un interviu acordat AGERPRES. De asemenea, furnizorii de gaze…

- Ministrul Energiei, Virgil Popescu, a declarat marți, la Antena 3, ca romanii care nu au incheiat noi contracte de energie pe piața concurențiala vor plati mai mult incepand cu luna iunie. „Cine n-a incheiat un nou contract va vedea un prim semnal de alarma in cursul lunii iunie cand din facturi…

- Iar daca mai punem la socoteala si planurile de renuntare la subventiile date de primarii pentru termoficare, ceea ce ar ridica facturile cu 50-, practic la iarna vom plati mai mult indiferent de metoda pe care o folosim sa ne incalzim. Nimeni nu scapa. Dumitru Chisalita, presedintele Asociatiei Energia…

- Virgil Popescu, ministrul Energiei, anunța ca prețul gazului crește anul acesta cu aproximativ cu 20-25%. „Cand facem comparație intre 2021 și 2020, indiferent ca vorbim de gaz sau energie electrica, trebuie sa ne gandim ca vorbim de un an 2020 care a fost in pandemie și consumul a fost foarte…

- Ministrul Energiei, Virgil Popescu, a acceptat sa se intalneasca in cursul zilei de miercuri cu liderii de sindicat din Complexul Energetic Oltenia (CEO). Discuțiile sunt programate la ora 15.00, la București, la sediul Ministerului Energiei. Liderii de sindicat au mai multe teme de dezbatere pe care…

- Munca de acasa din pandemie a dus consumul casnic de energie la un nivel record, acesta crescand cu 5% in 2020, in timp ce industria a franat piata totala. Consumatorul casnic a devenit vedeta sistemului energetic in 2020, munca si scoala de acasa sau pasiunea descoperita pentru gastronomie ducand cererea…

- Modul in care autoritatile de resort au gestionat tranzitia de la piata reglementata la cea concurentiala a generat confuzie in randul consumatorului, a declarat Dumitru Chisalita, presedintele Asociatiei Energia Inteligenta in cadrul unei conferinte de specialitate.