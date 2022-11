Stiri pe aceeasi tema

- Cum sa balansam nevoia de securitate energetica cu nevoia de o tranziție catre o energie curata, dar și cum aliații NATO pot colabora pe energie pentru nevoia securitații naționale, dar și a planetei….Este marea intrebarea a momentului. Parlamentarul britanic Greg Hands a declarat ca Marea Britanie…

- Marea Britanie a acuzat Uniunea Europeana ca a provocat scumpirea facturilor la energie ale britanicilor cu sute de milioane de lire pe an prin blocarea cooperarii dintre Londra și Bruxelles dupa Brexit, scrie Politico.

- Pretul gazelor naturale in Europa a scazut luni, pana la cel mai ridicat nivel din ultimele doua luni, pe masura ce tarile isi intensifica masurile pentru a contracara criza energetica la mai putin de doua saptamani de debutul sezonului de termoficare, transmite Bloomberg. Luni dimineata, la hub-ul…

- Mișcarea din Marea Britanie de refuz in masa, in semn de protest, al plații facturilor casnice la energie electrica și gaze naturale din cauza scumpirilor galopante, intitulata ″Don’t Pay″, capata proporții tot mai mari, coordonatorii campaniei sperand sa ajunga la un numar total de 1 milion de susținatori…

- Principalele modificari intens vehiculate sunt legate de „suprataxarea” profiturilor, fara a se preciza ca aceasta Ordonanța crește prețul pentru consumatorii non casnici și instituțiile publice, care nu vor mai beneficia de prețul plafonat care exista in prezent pentru ei.

- „Nu ne putem permite sa avem incalzirea pornita toata ziua pentru ca ne va distruge”, a declarat proprietarul DaisyChain, Lee-Anne Lovegrove, pentru BBC. Camera de Comert britanica (BCC) a cerut guvernului granturi de urgenta in stil Covid pentru a ajuta firmele. Spre deosebire de multe gospodarii,…

- Aproape o treime dintre familiile din Marea Britanie vor trai la limita saraciei in aceasta iarna, in condițiile in care facturile la energie urmeaza sa creasca din nou in ianuarie. Factura medie a gospodariilor a crescut deja cu 54% in acest an, ceea ce i-a forțat pe mulți britanici sa aleaga intre…