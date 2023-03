Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatea Nationala de Reglementare in domeniul Energiei (ANRE) a aprobat noi reglementari care vin in sprijinul clientilor finali casnici de energie electrica, simplificand modelul de factura. In același timp, ANRE anunța ca vor fi impuse reguli pentru furnizorii care emit cu intarziere facturile.

- Din 1 aprilie, toate facturile la energie electrica ce vor fi emise pentru clienții casnici, indiferent de furnizor, vor respecta un format unic la nivel național. Noul regulament de furnizare a energiei electrice, care a intrat deja in vigoare, fiind publicat in Monitorul Oficial, instituie pentru…

- Datele oficiale de pe piața internaționala de gaz indica faptul ca actuala criza energetica a ajuns la final sau cel puțin este pe drumul cel bun. Mai exact, cotațiile de referința la gazele naturale pe piața din Europa au scazut luni dimineața considerabil, ajunganudu-se astfel la cel mai redus nivel…

- Autoritatea Nationala de Reglementare in domeniul Energiei a modificat, vineri, Regulamentul de furnizare a energiei electrice la clientii finali, care intaresc drepturile acestora in scopul de a completa masurile de protecție.

- „Niciodata nu au venit facturile, practic, n-au venit deloc. De cand au inceput procedurile astea nu au venit deloc”, a spus un client Hidroelectrica.Iar in aceasta situație sunt mulți romani. Schimbarile aduse de autoritați ordonanței de urgența privind plafonarea prețurilor energiei electrice au creat…