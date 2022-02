Facturiada: un fel de… „şah etern”?! A trecut deja destul de mult timp de cand spaima de facturile la Energie, cu cifrele lor cosmaresti si-a castigat prim-planul, nu numai mediatic, dur, neindoielnic, si de obsesie a cotidianului celui mai marunt si anost pentru milioanele de oameni stramtorati, - incoltiti de-a dreptul - intre o lacomie vorace si sfidatoare si „alternativa" inghetului de acasa, a intunericului si a „opaitului" traditional din (va suna cunoscut?) promisa, doar promisa „Romanie normala". Ramasa, de atunci incoace, mereu pe tapet, tema si-a gasit, ca de obicei la noi, cu usurinta, moduri (nu doar unul si acelasi… Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

Stiri pe aceeasi tema

- „Am decis sa il chemam pe ministrul Caciu in Parlament, la Senat. Ministurl Caciu este total depașit de funcție, nu ințelege domeniul și face declarații total incoerente.Inflația este scapata de sub control, iar domnii Caciu și Ciolacu fac bambilici fiscal la televizor. Romania are nevoie de predictibilitate,…

- „Am decis sa il chemam pe ministrul Caciu in Parlament, la Senat. Ministurl Caciu este total depașit de funcție, nu ințelege domeniul și face declarații total incoerente.Inflația este scapata de sub control, iar domnii Caciu și Ciolacu fac bambilici fiscal la televizor. Romania are nevoie de predictibilitate,…

- Purtatorul de cuvant al USR, Ionuț Moșteanu, anunța faptul ca USR il va chema pe ministrul Finanțelor, Adrian Caciu, sa dea explicații in Senat. De asemenea, in Camera Deputaților va fi chemat ministrul Energiei, Virgil Popescu, care nu a mai apucat sa anunțe masurile, din cauza scandalului iscat…

- Protest sambata organizat de AUR la Craiova impotriva facturilor mari la energie, cu participarea a circa 1.000 de persoane. La miting, copreședintele AUR George Simion a solicitat demiterea ministrului Energiei, Virgil Popescu, cel cu care a avut recent o altercație in Parlament. Simion a afirmat ca…

- „Colegii mei se vor reuni astfel incat sa nu se mai intample așa ceva. In aceasta sesiune lucrurile revin la unele la care nu ma simt bine, in largul meu. Un alt coleg a fost bruscat in sesiunea trecuta. Chestorii sunt tot colegi de-ai noștri. In semn de protest nu voi mai prezenta. O sa depun in scris…

- Și totuși. Criza provocata de liberalizarea pieței prețurilor din energie, curent și gaze in primul rand, a provocat deja virtejuri miniștrilor din multe state dezvoltate ale Europei, iar la București abia ce incep sa apara primele semnale ale unei crize economice mult mai grave și mai periculoase decat…

- Și totuși. Criza provocata de liberalizarea pieței prețurilor din energie, curent și gaze in primul rand, a provocat deja virtejuri miniștrilor din multe state dezvoltate ale Europei, iar la București abia ce incep sa apara primele semnale ale unei crize economice mult mai grave și mai periculoase decat…

- Pana la urmatoarele alegeri, oricat ați vrea, nu aveți cum sa mai scapați de Florin Cițu, de Iohannis și PSD, gașca ce va face legile in Romania pentru urmatoarea perioada. Naivii ce au crezut ca Iohannis și PNL o sa-i scape de PSD și-au luat inca un pumn in fața. Pai uitați-va in trecut și […] Articolul…