Stiri pe aceeasi tema

- Pentru statele vecine Ucrainei, impactul financiar al razboiului care a inceput in urma cu 14 luni incepe sa se acumuleze, in condițiile in care guvernele acorda subventii pentru energie, cheltuielile militare cresc, iar refugiatii ucraineni sunt gazduiti, trimisi la scoala si hraniti, relateaza Bloomberg,…

- Pentru statele vecine Ucrainei, impactul financiar al razboiului care a inceput in urma cu 14 luni incepe sa se acumuleze, pe masura ce sunt acordate subventii pentru energie, armatele sunt extinse iar refugiatii ucraineni sunt gazduiti, trimisi la scoala si hraniti, transmite

- Sa privim nu numai la nefericirea Ucrainei distrusa de conflictul militar, ci și despre cei peste 19,6 milioane de copii din Europa traiesc in saracie: recordul absolut este in Spania și Romania.

- Secretarul de stat pentru procesul de aderare a Romaniei la Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economica (OCDE) Luca Niculescu a participat miercuri, 29 martie 2023, la inaugurarea noului Centru Regional OCDE de la Istanbul. Evenimentul a avut loc in prezența Secretarului-General al Organizației,…

- Conform unui studiu realizat de Institutul de Economie Mondiala al Academiei Romane, tara noastra are cel mai redus nivel de alfabetizare economica din Europa. Mai exact, rezultatele studiului arata ca 9 din 10 romani nu au abilitati de calcul a ratei dobanzii, de diferentiere intre valorile nominale…

- Nicolae Ciuca a afirmat sambata, in discursul tinut cu ocazia vizitei sale in Republica Araba Egipt, ca dincolo de valoarea schimburilor comerciale dintre Romania si Egipt, a caror valoare se ridica la 1, 1 miliarde dolari, este necesar ca guvernele celor doua tari sa analizeze „ce pot face mai mult…

- Fondul Monetar International a prezentat marti o perspectiva mai favorabila in cel mai recent raport World Economic Outlook, estimand ca anul acesta economia mondiala nu va intra in recesiune, inflatia va incetini, iar economiile europene au aratat o rezistenta mai mare decat se preconiza, transmit…

- Schema constituie o reintroducere a unei masuri pe care Comisia a aprobat-o initial in septembrie 2022 (SA.103626) si care a expirat la 31 decembrie 2022. In cadrul schemei, sprijinul public poate fi acordat sub forma de: (i) garantii de stat pentru noile imprumuturi acordate si (ii) subventii directe.…