Facturi mari pentru populație, miliarde pentru giganții energetici. TotalEnergies, acuzată de „profituri obscene” Gigantul petrolier din Franța, TotalEnergies, a anunțat joi ca profitul sau din trimestrul al treilea a crescut cu 43%, la 6,6 miliarde de dolari, comparativ cu același trimestru din 2021, beneficiind de prețurile record la gaze, care au crescut vertiginos de cand Rusia a invadat Ucraina. In plina dezbatere privind superprofiturile companiilor energetice pe fondul […] The post Facturi mari pentru populație, miliarde pentru giganții energetici. TotalEnergies, acuzata de „profituri obscene” first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un ofițer FSB și un membru al PMC Wagner au cerut azil politic in Franța și depun marturie pentru a investiga crimele de razboi rusești, inclusiv in Ucraina, iar presa pregatește un reportaj despre marturia unuia dintre ei, anunța The Insider , care il citeaza pe șeful proiectului Gulagu.net și activistul…

- Rusia ar putea recolta in acest an o cantitate record de 100 de milioane de tone de grau, potrivit firmei de consultanta SovEcon, insa graul se acumuleaza in silozurile locale deoarece Rusia are probleme in a exporta mari cantitati de cereale, transmite Bloomberg. Fermierii rusi se pregatesc sa termine…

- Dupa ce a acceptat deja in iulie sa salveze marele importator de gaze printr-un acord de 15 miliarde de euro, statul va cumpara acum pachetul de actiuni Uniper, de 56%, detinut de compania Fortum din Finlanda, pentru 0,5 miliarde de euro. Statul german urmeaza sa detina aproximativ 98,5% din Uniper.…

- Gigantul suedez de electrocasnice Electrolux, a anunțat, vineri, ca a decis sa iasa de pe piața rusa, dupa ce iși suspendase activitatea in aceasta țara in urma declanșarii razboiului din Ucraina, informeaza AFP, citata de Agerpres . „Electrolux nu are activitati de productie in Rusia si nu va furniza…

- Razboi in Ucraina, ziua 185. Gigantul energetic francez TotalEnergies a anunțat vineri ca iși finalizeaza vanzarea pachetului de acțiuni la o companie rusa care produce combustibil pentru avioane.

- Publicația Le Monde semnaleaza ca grupul petrolier francez TotalEnergies, care continua sa opereze in Rusia, contribuie la producția de kerosen pentru avioanele rusești care bombardeaza Ucraina.

- Aramco din Arabia Sauditi a raportat duminica un profit net record de 48,4 miliarde de dolari in al doilea trimestru, stimulat de creșterea prețurilor la țiței in urma razboiului din Rusia in Ucraina și de cererea puternica de dupa pandemie, potrivit AFP.

- Presedintele rus Vladimir Putin s-a pronuntat luni impotriva oricarui conflict nuclear, in contextul in care ofensiva militara a Krelinului in Ucraina a reaprns temeri ale unei derive atomice, relateaza AFP. "Plecam de la principiul ca nu pot exista invingatori intr-un razboi nuclear si ca acesta din…