- "Asa cum am promis, am facut cat mai rapid toate demersurile astfel incat bucurestenii care calatoresc in scop turistic in Grecia sau in alta tara care solicita testul Covid, sa se poata inscrie in acest proiect al Primariei Capitalei si sa poata efectua, gratuit, testele RT-PCR. Este un proiect…

- Medicul epidemiolog Geza Molnar a spus, in emisiunea Marius Tuca Show, ca peste doua saptamani vom asista la o scadere a cazurilor de COVID-19: „Daca introducem abuziv carantinari si izolari, tot acolo vom ajunge!”.Medicul a vorbit despre ce ne asteapta in lunile de toamna, dar si in cele…

- Teste pe oameni arata ca un vaccin-candidat impotriva SARS Cov-2 ar fi sigur si eficient, a anuntat duminica China National Biotec Group (CNBG), un al doilea vaccin-candidat al firmei care da rezultate incurajatoare in cadrul unor teste clinice, relateaza Reuters.Acest vaccin experimental,…

- Liga 1 TESTE… Rezultatele testelor RT-PCR pentru diagnosticarea COVID-19 efectuate de catre toti componentii lotului echipei de fotbal Dinamo Bucuresti, membrii staff-ului tehnic, medical si administrativ sunt negative, a declarat medicul Liviu Batineanu pentru site-ul oficial al clubului. Aceasta a…

- Primaria Capitalei arata, intr-un comunicat de presa transmis joi, ca a inceput in urma cu o zi testarea necesara pentru studiul stiintific care va arata gradul de contaminare a populatiei din Bucuresti, circulatia virusului si procentul de imunizare pe cale naturala a bucurestenilor. "Aceste…

- Vești triste in aceasta dimineața. Primaria Muncipiului București a anunțat in urma cu puțin timp blocarea testarii de tip anticorpi de catre ministerul Sanatații, prin intermediul Direcției de Sanatate Publica. Gabriela Firea avertizeaza autoritațile responsabile ca va depune plangere penala. Gabriela…

- FC Hermannstadt a anuntat, luni, ca jucatorii au efectuat un al doilea rand de testare pentru COVID-19, iar rezultatele au fost negative, la fel ca prima oara, anunța news.ro."Vesti bune la ceas de seara, oameni buni! Fotbalistii & stafful #FCH au efectuat a doua runda de testare COVID-19,…

- Pentru a putea fi mai pregatiți pentru un eventual al doilea val de coronavirus, Primaria Capitalei a decis testarea gratuita a 11.000 de bucureșteni. Vineri, 22 mai, se va lansa platforma, acolo unde voluntarii se vor putea inscrie.