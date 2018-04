Stiri pe aceeasi tema

- Peste un milion de romani platesc facturi mai mici la energia electrica dupa ce și-au renegociat contractele sau au schimbat furnizorul. Tarifele de furnizare a electricitații sunt acum mai mici cu 20%. Schimbarea furnizorului este gratuita și nu implica debranșarea de la rețea.

- Potrivit consultantilor AutoEco.ro, spre finalul sezonului rece si inceputul primaverii apar, cu precadere, defectiuni la sistemul de directie si suspensie, cele mai afectate piese fiind: bratele de suspensie, bucsele bratelor de suspensie, bieletele antiruliu, bucsele de bara stabilizatoare, rulmentii…

- Romanii pot economisi peste 90% din costurile medii de cazare daca isi planifica cu atentie sederea, iar cea mai mare economie la cazare la un hotel poate fi facuta in Denpasar (Indonezia), unde camera single...

- Costul orar cu mana de lucru in intreaga economie a crescut cu 1,5% in zona euro si cu 2,3% in UE, in trimestrul al patrulea 2017 comparativ cu perioada similara a lui 2016, in randul statelor membre cea mai mare crestere anuala fiind inregistrata in Romania, 14,3%, potrivit datelor publicate vineri…

- Tarifele apelurilor la telefonie se vor reduce de la 1 mai. ANCOM a dezbatut și agreat impreuna cu industria de comunicații electronice reducerea cu 12,5%, de la 0,96 eurocenți/minut la 0,84 eurocenți/minut, potrivit unui comunicatul de presa transmis de ANCOM. “Odata cu aceasta reducere a tarifelor…

- Romania si internetul sunt o alaturare mai mult decat evidenta in orice context: este de notorietate la nivel international ca tara noastra sta excelent la capitolul viteze de contectare; apoi, romanii sunt considerati foarte priceputi la IT&C. In ultimii ani, cele mai multe gospodarii au ajuns sa fie…

- Romanii si-au portat anul trecut 892.695 de numere de telefon, din care 94% (839.679) sunt numere de telefonie mobila, in timp ce restul de 53.016 sunt numere de telefonie fixa, a anuntat joi autoritatea de reglementare in comunicatii. Portabilitatea permite unui abonat de telefonie sa-si pastreze numarul…