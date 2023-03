Facturi mai mici la întreținere pentru locuitorii din sectorul 5 - VIDEO Așa se desfașoara activitatea in șantierele deschise in sectorul cinci al Capitalei. Majoritatea blocurilor sunt vechi, iar pentru locuitorii impovarați de facturile uriașe, anveloparea reprezinta o gura de oxigen. Termenul de finalizare a lucrarilor unui imobil este de aproximativ patru luni."Reabilitarea termica a fost tot timpul una dintre marile probleme ale sectorului 5. Nu s-a facut pentru multi ani și in urma cu 10-15 ani, cand s-a facut, s-a facut prost. Oamenii asteapta reabilitarea termica, oamenii asteapta lucrari de calitate. Monitorizam foarte atent lucrarile pentru ca nu acceptam… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

Sursa articol si foto: realitatea.net

