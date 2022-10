Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit unei propuneri a Partidului Social Democrat, statul roman ar urma sa dea bani pe carduri romanilor pentru facturile la energie, așa cum se intampla și in cazul voucherelor pentru alimente.De subliniat este faptul ca doar o mica parte dintre romani ar putea beneficia de acești bani. Restul se…

- Romanii care locuiesc la bloc, obligativitate speciala. Analistul economic Adrian Negrescu a atras atenția asupra faptului ca majoritatea consumatorilor ignora situația ferestrelor din locuința lor. Specialistul a venit cu o recomandare pentru toți cei care vor sa reduca, in acest sezon rece, consumul…

- A mai ramas foarte puțin pana cand sezonul rece iși va intra in totalitate in drepturi așa ca tot mai mulți romani se intreaba cat va costa intreținerea la bloc și ce sume de bani vor fi nevoiți sa plateasca in aceasta iarna. Daca ani buni gigacaolria a costat 137 de lei fara TVA, acum, in București,…

- Romanii care au credite legate de indicele IRCC vor plati rate duble anul viitor, comparativ cu acest an, iar somajul va creste ca urmare a inchiderii unor capacitati industriale, au afirmat, marti, reprezentantii Coface Romania, intr-o conferinta de presa. „ROBOR deja a crescut, pentru ca…

- Se anunța o iarna foarte grea pentru țara noastra. Din cauza scumpirii energiei electrice și a reducerii plafonului pana la care consumul este compensat de stat, o parte dintre cetațeni vor trebui sa scoata sume mari de bani pentru a achita facturile. Afla in randurile urmatoare cine sunt romanii care…

- Partidul Social Democrat a reușit sa impuna, in cadrul Coaliției, menținerea masurilor de protejare a populației și a firmelor mici de creșterea prețurilor la energie. Astfel, va fi menținut tariful celor cu un consum mediu lunar sub 100 de KWh, care vor plati in continuare un preț de 0,68 lei/KWh.Pentru…

- Potrivit Inaltului Reprezentant al UE pentru Afaceri Externe și Politica de Securitate, "prețurile petrolului au scazut pina la nivelul inregistrat la inceputul razboiului din Ucraina". Uniunea Europeana (UE) nu poate stabili cu siguranța daca va avea suficient gaz pentru iarna viitoare și daca cetațenii…