Stiri pe aceeasi tema

- Facturi Hidroelectrica: Compania a inceput sa emita facturile pentru luna noiembrie 2022 Facturi Hidroelectrica: Compania a inceput sa emita facturile pentru luna noiembrie 2022 Hidroelectrica, cel mai mare producator de energie din țara, a inceput sa trimita facturile pe luna noiembrie 2022, pentru…

- Marcel Bolos, ministrul Investitiilor si Proiectelor Europene (MIPE), a anunțat recent ca urmeaza sa fie extins termenul pentru plata cu cardul de energie a facturilor vechi de anul trecut, fața de octombrie 2022, cum este acum. Decizia a fost luata pentru a veni in ajutorul beneficiarilor care sunt…

- Acordul a fost incheiat ca urmare a semnarii de catre Enel S.p.A. și PPC pe data de 9 martie a unui acord privind vanzarea tuturor participațiilor deținute de Grupul Enel in Romania. Finalizarea vanzarii in baza contractului cu Fondul Proprietatea este condiționata și de finalizarea tranzacției dintre…

- Hidorelectrica, mesaj catre clienții nemulțumiți: Cand incepe emiterea facturilor aferente lunii septembrie 2022 Hidorelectrica, mesaj catre clienții nemulțumiți: Cand incepe emiterea facturilor aferente lunii septembrie 2022 Hidroelectrica iși informeaza clienții ca deja a inceput emiterea facturilor…

- Facturi Hidroelectrica 2023: Cand vin facturile pentru luna septembrie 2022, pentru cei 500.000 de abonați? Hidroelectrica a anunțat ca din 10 aprilie a inceput emiterea facturilor pe luna septembrie a anului trecut. Citește și: Facturi mai MARI, la curent, pentru clienții Hidroelectrica: HARTA majorarilor…

- Facturi Hidroelectrica 2023: Cand vin facturile la Hidroelectrica și cum se face plata in rate Facturi Hidroelectrica 2023: Cand vin facturile la Hidroelectrica și cum se face plata in rate Clienții Hidroelectrica vor putea sa-și plateasca facturile la energie in rate. Compania promite, de asemenea,…

- Facturi Hidroelectrica 2023: Noul sistem informatic de facturare Facturi Hidroelectrica 2023: Cum funcționeaza noul sistem informatic de facturare Cel mai mare producator de energie electrica din Romania, Hidroelectrica, a postat pe site-ul oficial al companiei un mesaj adresat clienților sai. Compania,…

- Facturile HIDROELECTRICA au inceput sa fie emise: Au un nou format și cuprind mai multe informații utile. Ce trebuie sa știe toți clienții Hidroelectrica a inceput sa emita facturile dupa mai multe luni de intarziere. Acestea vin acum intr-un nou format și cuprind mai multe informații utile pentru clienți.…