- Public Power Corporation (PPC), cea mai mare companie energetica din Grecia, a anunțat finalizarea tranzacției prin care preia operațiunile Enel din Romania pentru suma de 1,240 miliarde de euro. Potrivit unui comunicat al companiei elene, PPC se va axa pe investiții in energia regenerabila, cu scopul…

- Hidroelectrica a inceput sa emita facturile romanilor pe luna iulie 2023, astfel ca ajunge aproape la zi cu situatia de plata, dupa ajustari complexe de soft adaptate la mai multe modificari legislative care au avut loc.

- Subiectul privind aplicarea sancțiunii financiare in privința SRL „Moldovatransgaz”, pentru nerespectarea obligațiilor legale aferente asigurarii independenței sale in raport cu intreprinderea de gaze naturale integrata pe verticala, ce urma sa fie examinat astazi la ședința ANRE a fost amanat pentru…

- Gigantul chinez de internet Baidu a lansat, joi, robotul conversational Ernie Bot, raspunsul sau la americanul ChatGPT, disponibil, deocamdata, doar pentru piata chineza, scrie AFP, potrivit News.ro.

- Piața romaneasca a asigurarilor RCA a mai primit o lovitura dura, prin falimentul companiei Euroins. Mulți șoferi au ramas cu multe intrebari, dar acestea aveau sa fi parțial rezolvate. Astazi, asigurații companiei au mai primit o veste care explica cand expira polițele RCA, de fapt.

- Wizz Air confirma ca, din cauza verificarilor in avans ale unor motoare GTF, solicitate de Pratt & Whitney, a fost nevoita sa faca ajustari in cadrul rețelei sale, rezultand in anularea unor zboruri, incepand din luna septembrie. Compania aeriana confirma ca nicio ruta din Romania nu a fost suspendata…

- Hidroelectrica a inceput sa emita facturile romanilor pe luna iunie 2023 si astfel este aproape la zi cu situatia de plata, dupa ajustari complexe de soft adaptate la modificarile legislative.